28.02.2017 08:27:40

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara otoyolunun Mahmutbey-Odayeri bağlantı yolu, Başakşehir Kavşağı 5. kilometresinde Serbest Geçiş Gişesi Tesisi yapılması nedeniyle yol üzerinde bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Tesisin devreye alınması sırasında, alındığı yönde yol ulaşıma kapatılarak trafik akışı diğer yönden iki yönlü olarak verilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu inşaatı işi kapsamında Bursa-Susurluk kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kastamonu- Ilgaz-Çankırı yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri çalışmaları nedeniyle her iki istikametteki tüplerin muhtelif kesimlerinde 8.00-19.00 saatlerinde şerit daraltması yapıldığından ulaşım belirtilen saatler arasında tek şeritten gerçekleştirilecek.