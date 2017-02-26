27.02.2017 08:26:07

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın Çevre yolunun 10-11'inci kilometrelerindeki Aydın-Denizli yolu bağlantısındaki farklı seviyeli kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara Çevre otoyolunun Çankaya-Gölbaşı kavşakları istikameti 3-4'üncü kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gölbaşı-Çankaya kavşağı istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunun Mersin-Gözne ile Stadyum kavşağı kesimi 0-7'inci kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sağ taşımanın 1'inci ve 2'inci şeritleri (Mersin-Çeşmeli istikameti) trafiğe kapatılarak ulaşım üçüncü şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.