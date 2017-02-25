26.02.2017 08:59:35

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kelkit-Erzincan yolunun 13-15'inci kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilecek.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 27'inci kilometresinde köprü yapım çalışmaları, Başkale-Hakkari yolunun 0-13. ve 26-40'ıncı kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.