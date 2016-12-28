Karayollarında durum

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28.12.2016 08:39:55
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Ağrı Belediye Eş Başkanı tutuklandı
Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mukaddes Kubilay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
28.12.2016 09:07:54
Afganistan'da milletvekiline bombalı saldırı
Saldırıda Bamyan Milletvekili Behişti yaralandı, koruması öldü.
28.12.2016 09:04:56
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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında şirket üzerinden yurt dışına para aktardığı ileri sürülen, 20 şüpheliden 19’u tutuklandı.
28.12.2016 08:56:44
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Mısır ile İtalyan petrol ve gaz şirketi imzalanan anlaşmayla Akdeniz'de doğalgaz arayacak...
28.12.2016 07:51:07
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28.12.2016 07:44:48
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Kuveyt parlamentosu, 'Halep'te insanlığa karşı işlenen suçların ve soykırımın' UCM'ye taşınması çağrısı yaptı...
28.12.2016 07:33:47
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İsrail'in, Mescid-i Aksa yakınındaki Silvan beldesinde yeni tünellerin açılışını yaptığı öne sürüldü...
28.12.2016 07:30:46
TİMETÜRK
SON
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