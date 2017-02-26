27.02.2017 11:17:29

Karayazı'da PKK'ya yardım ve yataklıktan 4 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince Karayazı'ya bağlı Kapanlı ve Dündar Mahallelerinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 4 şüphelinin ev ve eklentilerinde Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.