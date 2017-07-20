20.07.2017 13:45:54

Karatay'ın domates açıklamasına tepkiler büyüyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yayla domatesi yetiştiren üreticiler, Prof. Dr. Canan Karatay'ın domatesin zehirle büyütüldüğü yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

Yayla domatesinin yoğun olarak üretildiği Korkuteli ilçesindeki üreticiler ve Ziraat Odası, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "domatesin zehirle büyütüldüğü" yönündeki iddiasına tepki gösterdi. Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Canan Karatay'ın açıklamalarını yanlış bulduğunu ve hasadın başladığı günlerde yapılan bu açıklamalarda kasıt aradıklarını söyledi.



Ziraat Odası Başkanı Büyükçetin, "Bu iddia gerçek olsa ne kendimiz domates yeriz ne de başkasına tavsiye ederiz. İnsan sağlığının daha da ön plana çıktığı günümüzde besin değeri yüksek olan domatesin yetişmesi için istediği iklim şartlarının mevcut olduğu aylardayız. Özellikle haziran sonundan itibaren pazara çıkan domateslerde doğal aroma ve meyve tadını bulabiliriz. Korkuteli Tarım İlçe Müdürlüğünün de vermiş olduğu eğitimler sayesinde daha da bilinçlenen çiftçimiz kimyasal kullanımının sınırlandırılıp faydalı böceklerin kullanıldığı sağlıklı ve ilaç kalıntısız ürünler yetiştirmektedir. Yetişmesi için tam da uygun mevsiminde olduğumuz domatesi sofralarımızdan eksik etmeyerek alışkın olduğumuz damak tadını yakalayabiliriz" dedi.



"GÖNÜL RAHATLIĞI İLE YİYEBİLİRLER"



Başkan Büyükçetin, "Özellikle bin 100 rakımda yetişen yayla domatesi, seralarda yetiştirilmektedir. Bunların döllenmesi ve tozlaşması arı konularak sağlanmaktadır. Çiçeklere arı konduğunda zaten tozlaşma yapar. Aksine insan sağlığı konusu bahsedildiğinde özellikle çiftçiler ve bizler daha da dikkatli oluyoruz. Böyle tozlaşma yapıldığında hiçbir ilaç kalıntısı ve hormon söz konusu bile değildir. İnsanlarımızın bunu iyi bilmesi lazım. Gönül rahatlığı ile yiyebilirler. İhracatçılarımız da özellikle yayla domatesini gönül rahatlığı ile alarak iç pazara gönderiyorlar" diye konuştu.



Zararlı bir ürünü kendilerinin tüketmediği gibi bir başkasına tavsiye bile etmeyeceklerini dile getiren Musa Fikri Büyükçetin, "Zararlı olsa kendimiz tüketmeyiz, komşumuza ve başka insanlara da tavsiye etmeyiz. Bunda kasıt düşünüyorum. Çünkü şu an domates mevsimi başlamıştır. Özellikle Antalya'nın yaylası Korkuteli'nde yayla domates hasat zamanı başlamıştır. Kasıtlı olarak insanların kafasını karıştırıyorlar. Acaba var mı, yok mu diye. Ama insanlarımız bilsin ki, böyle bir şeylerin olmadığını her türlü kanıtlayıp bildirebiliriz. Milletin kafasını bulandırmak istiyorlar. İhracatçılarımıza hormon var deyip yenilmesin diyerek, tüketimin azalmasını istemektedirler" şeklinde konuştu.



Domates üreticisi Ömer Albayrak ise, Korkuteli'nde 10 yıldır yayla domatesi yetiştirdiğini ifade ederek, "Yaylada, serada yetişen yayla domatesinin döllenmesi ve tozlaşması arı konularak sağlanmaktadır. Yayla domatesini gönül rahatlığı ile yiyebilirler" dedi.