04.02.2017 14:25:19

Karataş'ta 'OSB' değerlendirmesi

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) yatırım programına alınmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

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Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) yatırım programına alınmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.FATSO Başkanı Tayfun Karataş yaptığı açıklamada, "Hem Ordu ilinin hem de Ünye ilçesi ile birlikte toplamda üç yere OSB'nin kurulması ile alakalı yatırıma alınması bizleri mutlu etmiştir. Ordu ili tarıma dayalı ekonomiye sahip bir bölgedir. Bu durumdan sıyrılarak daha çok sanayiye yönelmemiz gerekmektedir. Üç organize sanayi bölgesinin de Ordu ilimize kazandırdığımız takdirde yaklaşık 15 bin ile 20 bin civarında ek istihdam sağlanacaktır. Bu da Ordu ilinin önümüzdeki yıllardaki işsizlik manasındaki en büyük sorunu çözeceğini düşünüyorum. Bu şekilde istihdam önemli derecede artacaktır. Sanayi bölgesinin kurulmasıyla ekonomimizin sadece fındığa dayalı olmaktan kurtarıp sanayiye de kaymasına neden olacaktır. Ordu ili sanayi anlamında adını duyuracaktır. Bundan sonraki süreçte yatırım kapsamına alınan organize sanayi bölgelerinin bütçe ayrılarak projenin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Yapılması planlanan üç tane organize sanayi bölgesinin her biri için 5 bin liralık bütçe ayrılmıştır. Bu bütçelerin arttırılması gerekmektedir. Bu süreç inşallah en yakın zamanda gerçekleşir" dedi.