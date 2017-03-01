01.03.2017 16:11:45

Karataş, güven tazeledi

Kamu ve Üniversitesi Hastaneleri Sağlık, Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (KAMU SAĞLIK-SEN) Genel Başkanı Ümit Karataş, 2. Olağan Kongrede güven tazeledi.

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Kamu ve Üniversitesi Hastaneleri Sağlık, Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (KAMU SAĞLIK-SEN) Genel Başkanı Ümit Karataş, 2. Olağan Kongrede güven tazeledi.KAMU SAĞLIK-SEN Genel Başkanlığına tekrar seçilen Genel Başkan Ümit Karataş açıklamalarda bulundu. Demokratik ve yenilikçi bir anlayışla toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak yollarına devam edeceklerini belirten Karataş, "Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus, ülke bütünlüğünü, demokratikleşme ve sağlık alanındaki milli hedeflerini geliştirerek sonsuza kadar yaşatmaya, barış dolu dünya ailesi içerisinde en onurlu, müreffeh Türkiye idealine hizmet eden sendikamız genel kurulunu yaparak yeni yönetimini oluşturdu. Türk milletinin huzuruna, devletimizin birliğine ve dirliğine karşı yapılmış saldırıları gerçekleştiren başta FETÖ, PKK, DAEŞ ve diğer terör odakları, onların işbirlikçileri iyi bilmelidir ki, Türk milleti bu alçakça saldırılara boyun eğmeyecektir. Terör örgütü ve onun destekçisi olan dış ve iç odaklar iyi bilmelidir ki, ülkemizi bölmeye, kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'yi karıştırarak, Ortadoğu gibi bir bataklığa çevirmek isteyenler iyi bilmelidir ki, bu hain emellerine asla ulaşamayacaklardır" dedi.Sağlık çalışanlarının yetersiz istihdam nedeniyle iş yüklerinin arttığını da aktaran Karataş, "Sağlık çalışanları döner sermaye alamıyor, her ay bine yakın sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Sağlık çalışanları, fazla mesai, kimyasallar, radyasyon, yıpranmışlık sendromu, iş yükü, bulaşıcı hastalıklar, şiddetle karşı karşıya olmalarına rağmen yıpranma payını yıllardır alamadılar. Sendikamız için 2. Olağan Genel Kurulumuz bir sıçrama tahtası, yeni zirvelere doğru ilerlemenin ilk adımı olacaktır. KAMU SAĞLIK-SEN etkin ve verimli sendikacılık anlayışıyla inandığı yolda yürümeye devam edecektir" diye konuştu.