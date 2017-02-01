01.02.2017 12:29:49

Karataş Anadolu Lisesi'nden TÜBİTAK'a 2 proje

Manisa'nın Salihli ilçesi Adala Mahallesinde bulunan Karataş Anadolu Lisesi, '2017 TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na 2 proje ile başvurdu.

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Manisa'nın Salihli ilçesi Adala Mahallesinde bulunan Karataş Anadolu Lisesi, '2017 TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na 2 proje ile başvurdu.Matematik öğretmeni Zeliha Erpehlivan danışmanlığında, öğrencilerden Alime Bağlar ve Beyza Ayer 'Tesseragonometri', Rıdvan Edis ve Can Karakuzu ise, 'Çembelips' isimli Matematik projeleri ile okullarının gurur kaynağı oldu.Karataş Anadolu Lisesi Müdürü Yılmaz Çelik, "Matematik alanında okulumuz öğretmen ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Tüm branşlarda bu tür proje yarışmalarında yerimizi almak için şimdiden çalışmalara başladık. Okul idaresi olarak da her türlü desteği vereceğiz" dedi.