15.02.2017 10:10:46

Kararsız ülkücülere ‘ağabey’ formülü

MHP tabanında ‘kararsız’ olan ya da ‘hayır’ oyu verecekleri ikna etmek için özel çalışma yapan AK Parti, MHP’nin güçlü olduğu illerde, eski partililer ve ülkücü camiada sözü dinlenen kanaat önderlerinin önerilerini dinledi.

Karar gazetesinden Erol Metin'in haberine göre, Türkiye'nin uzun süredir konuştuğu Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumu için geri sayım başladı. AK Parti, 7 Haziran 2015 genel seçimlerindeki gibi beklenmedik bir sonuçla karşılaşmamak için işi sıkı tutuyor. AK Parti kampanyasının başlangıç tarihi 25 Şubat olarak belirlendi ancak milletvekilleri ve parti teşkilatları şimdiden seferber olmuş durumda.

MHP tabanında ‘hayır' diyeceklerin oranının azımsanmayacak derecede gözükmesi, AK Parti kanadında endişeye yol açıyor. Bu sebeple AK Parti'li yetkililer, MHP'nin toplumsal karşılık bulduğu illerde, uzun süre MHP teşkilatlarında görev yapan isimlerle ve ülkücü camiada sözü dinlenen kanaat önderleriyle temasa geçti.

Milliyetçi kesimi yakından tanıyan kişilerle yapılan toplantılarda, MHP'li seçmenin 16 Nisan'daki referandumda ‘evet' oyu kullanmasını sağlamak için neler yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Sahada kampanya yürüten AK Parti'liler, MHP Genel Merkezi'nin bu kritik süreçte daha aktif bir rol oynaması gerektiğini düşünüyor. MHP yönetiminin, kendi partili seçmenini ikna etmesinin altı çiziliyor.

Öte yandan MHP, Konya kampında alınan karar doğrultusunda öncelikle kendi teşkilatlarını referandum konusunda eğitime tabi tutacak. Daha sonrasında ise sahada halkla temas kurulacak.

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