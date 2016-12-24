24.12.2016 18:41:00

'Kararı millet verecektir'

Bahçeli 'Cumhurbaşkanının, fiili sorunlara neden olan uygulamalarının bir anayasal düzenlemeyle sonlandırılarak, kararı milletin vermesini sağlamaktır' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla MHP Genel Merkezi'ndeki Gün Sazak Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde konuştu.

Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli şunları söyledi:



MHP AYNI ÇİZGİDE



"MHP, sözünün ardında, fikri çizgisinin yanındadır. Bizde siyasi bir kırıklık ve taviz söz konusu değildir."



"BİR VATANDAN OLUYORDUK"



"15 Temmuz'da vatan kaybının sınır hattına gelmiştik. Allah muhafaza işgale uğruyorduk. İç savaşa savruluyorduk. İlanı yapılmamış bir Sevr'i hatta daha acıklısını yaşayacaktık. Devletimiz yıkılacaktı. Bir vatandan olacaktır. Maalesef Türkiye tahditlerin hedefindedir. Ülkemizi Suriye ve Irak yapıp, etnik ve mezhep temelli bölme planları dolaşımdadır."



"KARARI MİLLET VERECEK"



"Bu maksatla cumhurbaşkanının dayanılmaz fiili sorunlara neden olan uygulamalarının bir anayasal düzenlemeyle sonlandırılarak, kararı milletin vermesini sağlamaktır. Yeni krizleri önlemek, gittikçe kabaran kaos dalgasını durdurabilmek için devlet yönetiminde hukuk kurallarını hakim kılmak tarihi bir görevimizdir" diye konuştu.

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