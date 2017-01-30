30.01.2017 14:24:47

Kararan kültür mantarını tüketmeyin

Kültür mantarlarının günlük olarak tüketilmesinin sağlık açısından önemli olduğu, beklediği ve el değdiği için zamanla kararan mantarların alınmaması gerektiği belirtiliyor.

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Kültür mantarlarının günlük olarak tüketilmesinin sağlık açısından önemli olduğu, beklediği ve el değdiği için zamanla kararan mantarların alınmaması gerektiği belirtiliyor.Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazarda tezgahları süsleyen kültür mantarı kilosu 8 liradan alıcılarını beklerken, satıcısı Hasan Yıldız, vatandaşlarına hem uyarı, hem de tavsiyelerde bulundu. Mantarın faydaları hakkında bilgiler aktaran Yıldız, mantarda yüksek oranda protein, fosfor ve folik asit içerdiğini anlatarak, "Uzmanlar, 100 gram mantarda bir yetişkinin günlük protein, fosfor ve folik asit ihtiyaçlarını karşılamasına denk geldiğini söylüyorlar. Mantar çok yararlı fakat dikkatli tüketilmesi gereken bir sebze. Fiyatı haftalardır 8 lira. Vatandaşımız ilgisi çok yoğun değil maalesef. Bizim mantarımız günlük geldiği için fiyatlarda kırma yapamıyoruz. Bir önceki gün olduğu zaman onu düşürebiliyoruz 6 liraya kadar. El değdiği zaman kararma olayı çok fazla oluyor onlarda. Bizler tabii ki müşterilerimizin günlük mantarlarını almalarını öneriyoruz" dedi.