29.07.2017 09:51:52

Karar verildi! ByLock hangi durumlarda 'delil' sayılacak?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün kripto haberleşme programı olan ByLock’la ilgili yürüttüğü soruşturmada ByLock kriterleri belirlendi. Artık Bylock programının 3 kere kullanılması örgüt üyeliği için yeterli delil sayılacak.

Türkiye'den Ebru Karatosu'un haberine göre MİT tarafından çözümü gerçekleştirilen listelerde kritik yazışmalara göre tasnif edilen mavi, kırmızı, turuncu gibi kategoriler bulunuyordu. Başsavcılığa gönderilen 102 bin kişilik ByLock dosyalarında da artık renk ayrımı yapılmayacak. Mevcut durumda örgüt mensubunun ByLock'u indirip en az 3 kez kullanmış olması yeterli suç delili sayılacak.

O İFADELER ÇÖKERTİLDİ



Diğer yandan, örgüt elemanlarının ‘ByLock'u ben kullanmadım' , ‘telefonuma öyle bir program yüklemedim', ‘babam/arkadaşım/yeğenim/dayım kullanmıştır' yönünde verdiği yalan beyanlar da teknolojik olarak çürütüldü.



İNTERNET TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA



Örgüt elemanlarının ByLock'u kullanıp kullanmadıklarını netleştirmek ve kanıtlamak için hakkında soruşturma yapılan ve dava açılan toplamda 102 bin ByLock kullanıcısının internet trafik bilgisi mercek altına alındı.



Başsavcılık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazarak ‘örgüt elemanlarının tek tek internet trafik bilgisinin araştırılmasını, yapılan incelemelerin ise rapor halinde sunulmasını' talep etmişti. BTK, ByLock kullanan örgüt elemanlarını incelediği internet trafik bilgisini raporlaştırıp Başsavcılığa gönderdi. Başsavcılığın söz konusu raporu, yürütülen soruşturmalara göre dağıtıldı.