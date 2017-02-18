19.02.2017 09:14:37

'Karanlıkta Açan Çiçekler' Sahnelendi

Büyükşehir Belediyesi hem küçükler hem de büyükleri birbirinden güzel tiyatrolarla buluşturmaya devam ediyor. Şehir Tiyatrosu'nda bu kez 'Karanlıkta Açan Çiçekler' adlı 28 Şubat dönemini anlatan bir oyun sahnelendi.

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Büyükşehir Belediyesi hem küçükler hem de büyükleri birbirinden güzel tiyatrolarla buluşturmaya devam ediyor. Şehir Tiyatrosu'nda bu kez "Karanlıkta Açan Çiçekler" adlı 28 Şubat dönemini anlatan bir oyun sahnelendi.Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen " Karanlıkta Açan Çiçekler" adlı oyuna büyük ilgi gösterildi.Oyunda, 28 Şubat sürecinde dindar bir ailenin inançlarından dolayı yaşadıkları problemler, sıkıntılar ve dönemin ruh haline yer verildi. Başörtüsünden dolayı üniversiteden mezun olurken diplomasını alamayan bir genç kız ve kızının çektiği sıkıntılara göğüs geren anne ile inançlarından dolayı işinden olan babanın hikayesini Muhammed Aslan yazdı ve Bayram Gündoğdu yönetti.