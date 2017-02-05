05.02.2017 12:57:24

Karamercan: 'KOSGEB kredileri esnafımıza can suyu olacak'

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, 'Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız bu kredilerden yararlanacak. KOSGEB kredileri esnafımıza can suyu olacak' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız bu kredilerden yararlanacak. KOSGEB kredileri esnafımıza can suyu olacak" dedi.Daha önce başvuruları yapılan ve 19 Aralık 2016 tarihinde biten ve 15 bin kişiye verilebilen sıfır faizli KOSGEB kredilerinin Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ile başvuruda bulunan 230 bin kişiye daha ödenmesine kısa bir süre sonra başlanacağını hatırlatan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, bu sevindirici haberin esnaf ve sanatkar açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Karamercan, "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız bu kredilerden yararlanacak. KOSGEB kredileri, zor durumda olan esnaflarımıza can suyu olacak ve kredilerin kullanılmasıyla birlikte piyasalar bir nebze olsun rahatlayacak. Geçtiğimiz Ocak ayı başında bizlerle Ankara'da başbakanlıkta toplantı yapan ve KOSGEB kredilerinin şartları yerine getiren tüm esnaflara verileceği sözünü veren esnaf dostu sayın başbakanımıza bu sözünün arkasında durduğu için teşekkür ediyoruz" dedi."Kredi garanti fonu destek verecek"Sıfır faizli kredide KOSGEB'in Kredi Garanti Fonu (KGF) ile protokol imzalayarak işbirliği yapacağını hatırlatan Başkan Karamercan, "Teminat sorunu yaşayan esnaflarımız için Kredi Garanti Fonu da destek verecek. Teminat sorunu olmayan esnafa ödemeler en kısa sürede başlayacak. Teminat sıkıntısı olanlar ise KGF'ye başvuruda bulunarak bu sorununu çözecek. Bu şekilde 250 bin esnafımızın tamamı KOSGEB'in bu finansmanına erişmiş olacak, sıfır faizli ve ilk yıl ödemesiz 50 bin TL'lik krediyi kullanabilecek. İlk 12 ay ödeme yapılmayacak. Sonraki dönemde üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ayda geri ödenecek" açıklamasını yaptı.