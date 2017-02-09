09.02.2017 17:11:36

Karaman'ın yeni İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu göreve başladı

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mevlüt Kuntoğlu görevine başladı.

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Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mevlüt Kuntoğlu görevine başladı.İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreni İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Maarif Müfettişleri ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devreden Asım Sultanoğlu, göreve yeni başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu'na iyi dilek ve temennilerde bulunarak başarılar diledi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devralan Mevlüt Kuntoğlu, Sultanoğlu'na bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.