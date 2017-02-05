05.02.2017 11:26:44

Karaman'da uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti

Karaman'da bir çoban, kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

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Karaman'da bir çoban, kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.Olay, merkeze bağlı Narlıdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yılmaz (39), kaybolan keçilerini bulmak için kardeşleriyle birlikte Doğancı mevkisine gitti. Yılmaz, keçilerini dağlık bölgede ararken bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 300 metre uçurumdan aşağı düştü. Yılmaz'ın uçurumdan düştüğünü gören yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yılmaz'ın cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.