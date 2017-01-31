31.01.2017 15:01:21

Karaman'da temsilci genç başvuruları başladı

Karaman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinde yer alacak temsilci genç başvurularının 31 Ocak-10 Mart 2017 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

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Karaman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinde yer alacak temsilci genç başvurularının 31 Ocak-10 Mart 2017 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.Konuyla ilgili olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "19 Mayıs AtatürkÂ´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinde yer alacak temsilci genç başvuruları, bugün başladı. Başvurular 10 Mart 2017Â´ye kadar devam edecek. 18-25 yaş arası önlisans-lisans veya lisansüstü programlarda okuyan gençler 15-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Gençlik Haftası etkinliklerine 'Temsilci Genç' olarak katılmaya hak kazanabilecek. 81 ilden ve KKTC'den bir erkek bir bayan olmak üzere toplam 164 Temsilci genç seçilerek Gençlik Haftası faaliyetlerine katılmak üzere Ankara'ya getirilecek. Gençler; başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyükleri tarafından kabul edilecek. 15-19 Mayıs tarihleri arasında Anıtkabir'de gerçekleştirilecek resmi törenlere katılacak olan gençler Gençlik Haftası boyunca Ankara-Bursa-İstanbul ve Edirne'nin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edecek. Gençlik Haftası boyunca birçok etkinliğe katılacak olan gençlerin her türlü masrafı Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanacak. Başvuru yapmak isteyenler, Bakanlık resmi internet sitesindeki başvuru formunu eksiksiz doldurulduktan sonra formun çıktısını alarak kendilerine en yakın gençlik merkezine teslim edecek. Gençlik merkezine teslim edilmeyen başvurular geçerli sayılmayacak" denildi.