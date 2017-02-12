12.02.2017 16:39:43

Karaman'da köprülü kavşak çalışması

Karaman Belediyesi şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve modern hale getirmek için yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Sanayi Kavşağına yeni bir köprülü kavşak daha inşa edilecek.

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Karaman Belediyesi şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve modern hale getirmek için yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Sanayi Kavşağına yeni bir köprülü kavşak daha inşa edilecek.Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Şehrin en önemli güzergahlarını birleştiren Sanayi Kavşağını yeniden düzenliyoruz. Bu noktada uygulayacak olduğumuz köprülü kavşak projemizle, kavşak üzerinde yaşanabilecek istenmeyen kazaları en aza indirmeyi hedefliyoruz. İhale sürecinin tamamlanmasının hemen ardından çalışmalarımız başlayacak. Yeni köprülü kavşak projesi Karamanımıza hayırlı olsun" dedi.