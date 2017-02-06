06.02.2017 23:43:05

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

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Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.Kaza, saat 23.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Otogar yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan P. (28) yönetimindeki 42 BJS 44 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Orhan P. yaralandı. Kafasından yaralanan sürücü, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.