26.12.2016 17:55:46

Karaman'da kar tatili uzatıldı

Karaman'da devam yoğun kar yağışı ve oluşabilecek don olayları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 27 Aralık 2016 Salı günü de tatil edildiği açıklandı.

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Karaman'da devam yoğun kar yağışı ve oluşabilecek don olayları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 27 Aralık 2016 Salı günü de tatil edildiği açıklandı.Karaman'da devam eden yoğun kar yağışı dolayısı il merkezinde tatil edilen okullar, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın da tatil edildi. Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile İl hıfzıssıhha Kurul Kararı ile il merkezindeki tüm okullarımız 27/12/2016 Salı günü tatil edilmiştir' denildi.