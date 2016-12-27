27.12.2016 18:16:56

Karaman'da kar tatili uzadı

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.

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Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.