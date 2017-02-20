20.02.2017 12:35:10

Karaman'da kadın hırsızlar tutuklandı

Karaman'da girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kadın tutuklandı.

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Karaman'da girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kadın tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda ikametlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu evlerden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen T.Ş., F.A, ve K.B isimli kadınlar Konya'nın Ereğli ilçesinde yakalanarak Karaman'a getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kadın hırsız daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.