22.02.2017 00:19:33

Karaman'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Karaman'da kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

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Karaman'da kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ekinözü köyü Çakırbağı mevkinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Çakırbağı mevkine giden ekipler A.C, Z.K, A.O.E, R.E, ve D.Ş isimli şahısları kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar haklarında yasal işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.