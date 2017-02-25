25.02.2017 10:56:48

Karaman'da işyeri ve evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Karaman'da işyerleri ve evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şahıs tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Karaman'da işyerleri ve evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde üç ayrı işyerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili aranan A.N, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen A.N'nin yapılan sorgusunda 12 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı. 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası da olduğu öğrenilen A.N, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.