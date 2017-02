18.02.2017 11:43:06

Karaman'da istihdam seferberliği toplantıları devam ediyor

Karaman'da, 'İstihdam Seferberliği, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Karaman'da, "İstihdam Seferberliği, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde istihdamın arttırılması hedeflerine yönelik, "İstihdam Seferberliği, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" çağrısıyla Karaman Valisi Süleyman Tapsız başkanlığında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Vali Tapsız'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, oda başkanları ile iş adamları ve sanayiciler katıldı. Toplantıda konuşan Vali Tapsız, "Gün, bu topraklardan aldıklarımızı bu toprağın insanları ile paylaşma, birliğimize katkı sunan her türlü konuyu el birliği ile sahiplenme günüdür. Kalkınmanın ve gelişmenin ana temeli kendinize hedef koymaktır. Biz de il olarak kendimize hedefler koyacağız ve bu hedeflere hep birlikte ulaşmaya çalışacağız. İlimizin ve ülkemizin her açıdan kalkınması ve gelişmesi için belirlenen hedeflere doğru elbirliği içerisinde çalışmamız gerekiyor" dedi.Milli istihdam seferberliğinin önemine vurgu yapan Tapsız, "Kamu olarak üzerimize düşen görev, istihdam seferberliğini tam anlamıyla özel sektör temsilcilerine anlatmak ve uygulama noktasında devlet olarak gereken her türlü desteği vermektir. Biz kamu olarak ilgili kurum yetkilileri ile istihdam seferberliği konusunda en üst düzeyde fayda sağlayabilmemiz için bütün gücümüzle çalışacağız. Siz istihdam konusunda gereken adımları atın, biz de sizlere bu konuda elimizden gelen her türlü yardımı yapacağımıza emin olabilirsiniz. İlimizin işsizlik konusunda ülkemizin en az işsizlik oranına sahip olması gururunu tüm Türkiye'ye istihdam seferberliği konusunda da göstererek ilimizin ön plana çıkmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın konuşmalarının ardından devam eden toplantıda işletme sahiplerine söz verilerek görüş ve önerileri dinlendi.