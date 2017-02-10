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Karaman'da 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı
10.02.2017 13:02:34

Karaman'da 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Karaman'da bir toplantı düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Karaman'da bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı İsmail Gültekin, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş, SGK İl Müdürü Serdar Fındık ve İşkur İl Müdürü Kenan Ateş katıldı.

Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan başlattığı Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında bugünde Karaman'dayız. Bakanlığımızın talimatıyla 81 ile giderek yapılan teşvikleri, uygulamaları, çalışmaları, sosyal taraflarımıza anlatmaya çalışacağız. Bu kapsamda bugün 14 il daha programa dahil oldu. Toplamda 60 il oldu. 81 ili dolaşıp inşallah her kesime ulaşıp bakanlığımızın özellikle son dönemde çıkardığı istihdam teşviklerini, uygulamalarını işverenlere, işçilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, çalışma hayatının bütün taraflarına iletmeye çalışacağız. Bu kapsamda bakanımızın talimatıyla işçi ve işverenlerimizin yanında olduğumuzu ve akıl terinin alın teriyle değerlendirildiği daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Milli Seferberlik programı kapsamında istihdama katkı sağlamak amacıyla kayıt dışı istihdamla mücadelemizde taraflarımızın desteğini bekleyeceğiz. Bu kapsamda siz değerli basın mensuplarının desteğini talep ediyoruz. Çünkü basının yanımızda olması bakanlığımızın uygulamalarını ve taraflarımıza duyurmak istediklerimizin iletilmesinde önemli olduğunu biliyoruz. Her ilde olduğu gibi esnaf ve sanatkarlar odaları, TSO, gençlerimiz, emeklilerimiz, kadınlarımız, engelli vatandaşlarımız, İşkur'un aktif işgücü programında yer alan işyerleri, burada çalışanlar ve işsizlerimize ulaşmaya çalışacağız. Onlara bakanlığımızın uyguladığı teşvikleri özellikleri sanayicilerimize işadamlarımıza anlatarak istihdama artı bir ilave daha katkı sağlamak için hem onların desteğini isteyeceğiz. Hem de dün açıklanan istihdam teşviklerini onların istihdama ilave katkı sağlaması açısından oluşturduğumuz son durumu anlatacağız. Teşviklerden en önemlisi asgari ücret bazında istihdamdaki vergi yükü olarak adlandırılan bütün sigorta ve vergi primlerini artık devlet olarak biz üstleniyoruz. Yani işverene sadece asgari ücreti net ödemek kalıyor. Şimdiye kadar net belirtilen prim yüklerinin hepsini bizim karşılayacağımızı duyurmak isteriz" dedi.

Heyetin öğleden sonraki programında, Çalışma Hayatında Milli Seferberliği anlatmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Borsası ile sendikaların yöneticilerinin bir araya gelecek.

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