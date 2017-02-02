02.02.2017 10:46:30

Karaman'da aranan 7 kişi tutuklandı

Karaman'da değişik suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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Karaman'da değişik suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.Karaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatılmıştır. Çalışmalar kapsamında 01.02.2017 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon dahilinde haklarında 5 ay ile 10 yıl 5 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi ile haklarında adli para cezası bulunan 9 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, kesinleşmiş hapis cezası olan 7 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmiştir" dendi.