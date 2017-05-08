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Karaman'da 740. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri başladı
08.05.2017 17:12:01

Karaman'da 740. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri başladı

Karaman'da 740. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri düzenlenen kitap ve tanıtım fuarıyla başladı.

Karaman'da 740. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri düzenlenen kitap ve tanıtım fuarıyla başladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı sergi alanında düzenlenen şenlik ve fuar açılışına Karaman Valisi Tapsız, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Açılış töreni kitap fuarının gezilmesiyle başladı. Program, daha sonra kat-ı üç boyutlu sanat sergisi, otağ açılışının yapılması, hıdrellez ateşinin yakılması, halkoyunları ve mehter gösterileriyle devam etti.

Öğrenci toplulukları tanıtım fuarı alanında öğrencilere seslenen Vali Tapsız, "Etkinlikler çerçevesinde yapmış olduğunuz tüm çalışmalar ve sunumlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Dünyanın en köklü ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemizin 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in Fermanıyla Anadolu'da ilk kez devlet dili olarak kabul edilmesinin 740. yıldönümünü kutlamalarına bugün burada başlamış bulunuyoruz. Bu kadar güzel ve bize özel dilimizi en güzel bir biçimde ifade etmek hepimizin görevidir. Türkçemizin anlamını bozacak, onun özelliğini kaybedecek kelimeler kullanmak bizlere hiçbir şey kazandırmaz. Aksine dilimizi zamanla değişime uğratarak kaybetmeye, yozlaştırmaya zemin hazırlar. Bu nedenle Türkçe kelimeler kullanmaktan asla vazgeçmemek, kelimeler eksik ya da değiştirerek yabancı kelimelerle karışık halde söylenmemelidir. Dolayısıyla dil konuşanın kendisini ifade etme biçimi olduğundan, dil ne kadar iyi telaffuz edilirse, insan kendisini o kadar güzel anlatmış olur" dedi.

Dil Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 15.00'de KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda "Dilimiz Kimliğimiz" konulu panelin gerçekleştirileceğini söyleyen Tapsız, panele bütün öğrenci topluluklarının katılmaları çağrısında bulundu. Birçok yazar ve şairin konuk olacağı etkinlikler, 12 Mayıs Cuma gününe kadar üniversitenin konferans salonlarında panel, konferans, seminer, söyleşi, dinleti ve çeşitli gösterilerle devam edecek.
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