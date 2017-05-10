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Karaman'da 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri
10.05.2017 19:11:24

Karaman'da 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri

Karaman'da bu yıl 740. kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri çerçevesinde 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı.

Karaman'da bu yıl 740. kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri çerçevesinde 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yağlı güreş turnuvasında Recep Kara, Şaban Yılmaz, Hasan Tuna gibi ünlü pehlivanlarda yer aldı. Baş, başaltı ve büyük orta kategorilerinde gerçekleşen yağlı güreşlere yaklaşık 50 sporcu katıldı.

Kara: "Bu turnuvaya katılmaktan gurur duyuyorum"

Karaman'daki yağlı güreş turnuvasına katılan Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Kara, "Karaman'da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yağlı güreş turnuvasında Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanları bugün burada kol bağlayacak. Bende Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden mezun olan birisi olarak bu yarışmaya katılmaktan dolayı gurur duyuyorum. Ata sporumuz olan yağlı güreş, bundan sonra Karaman'da geleneksel hale gelerek her yıl kutlanır. Ata sporumuz bu bölgelerde pek yapılmıyor. Bizler yağlı güreşimizi Karaman ve Konya bölgesinde de yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

Karamanlı güreşseverlere de seslenen Kara, ata sporları olan yağlı güreşleri gerek yerinde, gerekse televizyondan mutlaka izlemelerini istedi.

Ünüvar: "Yağlı güreş turnuvasını geleneksel hale getirmek istiyoruz"

Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Osman Ünüvar da yaptığı konuşmada, "740. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında belediye olarak bu yıl yağlı güreş turnuvasının ikincisini yapıyoruz. Şu anda bu turnuvaya altın kemer sahibi Türkiye'nin ünlü pehlivanları da katılıyor. Belediye olarak biz bu yağlı güreş turnuvasının geleneksel hale getirerek her yıl yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 4 saat süren müsabakalar sonunda baş kategorisinde Recep Kara birinci, başaltı kategorisinde Ali Bönceoğlu birinci ve büyük orta kategorisinde ise Uğur Taştan birinci oldu. Dereceye giren güreşçilere Karaman Valisi Süleyman Tapsız ve protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

Kemal Kaynaş Stadyumu'nda gerçekleşen 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri Turnuvası'nı Karaman Valisi Süleyman Tapsız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Osman Ünüvar ile daire müdürleri ve güreşseverler izledi.
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