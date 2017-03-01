01.03.2017 10:11:40

Karaman'da 112 acil çağrı merkezi koordinasyon kurulu toplandı

Karaman'da acil çağrı numaralarını tek numara altında toplayan 112 acil çağrı hizmetleri koordinasyon komisyonu yeni yılın ilk toplantısını yaptı.

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Karaman'da acil çağrı numaralarını tek numara altında toplayan 112 acil çağrı hizmetleri koordinasyon komisyonu yeni yılın ilk toplantısını yaptı.Vali Süleyman Tapsız başkanlığında gerçekleştirilen ilk koordinasyon komisyonu toplantısına, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, Vali Yardımcısı Hakan Ezgi ve komisyon üyeleri katıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammed Yunus Taş, 2017 yılı ilk toplantısında kurumun genel yapısı ve işleyişi hakkında katılımcılara kısa bir sunum yaptı. Acil Çağrı Merkezi Müdürü Taş'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yıl içerisindeki faaliyetlerini istatiksel verilerle anlatmasının ardından toplantıda 155 polis imdat, 156 jandarma ve 177 orman yangın hizmetlerinin sisteme alınması konusu görüşüldü. 112 Acil Çağrı merkezi hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.