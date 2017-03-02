02.03.2017 12:07:12

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'dan Siverek Belediyesine ziyaret

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve kardeş belediye Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Kaymakam Ömer Çimşit'i makamında ziyaret etti.

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Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve kardeş belediye Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Kaymakam Ömer Çimşit'i makamında ziyaret etti.Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Başkan Yardımcısı Duran Karaağaç, Karaman Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Sarı, Beytullah Karakaş, Ahmet Kapar, Reşit Kızıldeniz ve daire amirleri ile Viranşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Aslan Çiftçi ve Müslüm Demir hazır bulundu.Viranşehir Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ortak projelerle Viranşehir'i daha da güzelleştireceklerini ifade etti. Ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ömer Çimşit Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.