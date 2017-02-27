27.02.2017 17:27:43

Karaköprü semt polikliniği hizmete açıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı semt polikliniği hizmete açıldı.

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı semt polikliniği hizmete açıldı.Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği tarafından Karaköprü Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin birinci katında, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı ek hizmet binası vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Karaköprü Semt Polikliniği olarak vatandaşlara hizmet veren ek hizmet binasında, 2 Çocuk Hastalıkları Polikliniği, 2 dahiliye, göz hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, göğüs hastalıları, fizik tedavi (FTR), kulak burun boğaz (KBB) servisleri olmak üzere 9 poliklinik bulunuyor.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaköprü Semt Polikliniği Doktoru Ahmet Sünger, "Karaköprü büyük bir ilçemiz burada halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Semt polikliniğimizde tam teşekküllü laboratuvar imkanın mevcut olduğu ve röntgen ile halkımızın merkezde bulunan hastanelere gitmeden burada tetkik ve tedavi olma imkanı buluyor" diye konuştu.