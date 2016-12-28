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'Karakolları korumak külfetli kapatacağız'
28.12.2016 06:18:57

'Karakolları korumak külfetli kapatacağız'

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yeni yılda kentteki polis merkezi sayısını azaltacaklarını söyledi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yeni yılda kentteki polis merkezi sayısını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Karakolları korumak, binayı işletmek bize ciddi bir külfet oluyor ve personel konusunda sıkıntı yaratıyor. 10'dan fazla polis merkezini kapatmak niyetindeyiz" dedi.

İzmir Ticaret Borsası'nın aralık ayı meclis toplantısına konuk olan Aşkın, meclis üyelerine polisin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aşkın, yeni yılda kentteki polis merkezi sayısının azaltmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Her polis merkezinde 20 personelin kalması gerekiyor. Az sayıda güçlü polis merkezi ve çok sayıda yürüyen araçlı devriye polis ile kentin içinde olacağız. Yerinde çözülecek olaylar için polis merkezine gitmeyeceğiz. Karakolları korumak, binayı işletmek bize ciddi bir külfet oluyor ve personel konusunda sıkıntı yaratıyor. 10'dan fazla polis merkezini kapatmak niyetindeyiz" diye konuştu.

"İZMİR HALKINDAN BİZE ANLAYIŞ GÖSTERMESİNİ İSTİYORUZ"

Yeni yıl ile yeni projeyi hayata geçireceklerini, az sayıda ancak güçlü polis merkeziyle hizmet vereceklerini kaydeden Aşkın, şu bilgileri aktardı:

"Vatandaşın artık karakola gitme ihtiyacı olmayacak. Polis merkezine gitmeyi gerektiren çok önemli olaylar olmadıkça biz vatandaşlarımızı merkeze götürmeyeceğiz. Dolayısıyla biz bütün gücümüzü sokaklarda aktif bir şekilde asayişi sağlayacak ekiplerle sağlayacağız. Bu projeyle onlarca fazla ekibimiz olacak. Vatandaşın illa karakola gitmesi gerekiyorsa onu yine biz götüreceğiz. Bu uygulama için İzmir halkından bize anlayış göstermesini istiyoruz. Bu uygulamanın daha iyi hizmet verebilmek için gerçekleşmesi gerekiyor."


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