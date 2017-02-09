09.02.2017 17:23:59

Karakoçan'dan Halep'e 1 tır ve 2 kamyonet dolusu yardım

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde toplanan 1 tır ve 2 kamyonet dolusu yardım Halep'e gönderildi.

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde toplanan 1 tır ve 2 kamyonet dolusu yardım Halep'e gönderildi.Karakoçan ilçesinde başlatılan "İnsanlık İçin Halep'e Yardım" kampanyası kapsamında battaniye, çocuk bezi, maması, bot ve monttan 2 kamyonet ile 1 tır dolusu un toplandı. Toplanan yardım dualar ile yola çıktı. İlçe Kaymakamı Cemil Sarıoğlu, "İlçemiz genelinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar dualarla Halep'e inşallah kazasız belasız tez zamanda ulaşacaktır. Kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa paylaşabilmek adına öncelikle yardım konusunda gösterdikleri duyarlı davranışlarından halkımıza, emeği geçen herkese ve araçları tahsis eden Türk Kızılayına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi.Ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Çiftçi, öğrencileri ve öğretmenler tarafından Halep için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan ve Diyanet Vakfı Başkanlığı hesabına yatırılan yaklaşık 20 bin liralık çeki İlçe Müftüsü Enver Polatoğlu'na teslim etti.