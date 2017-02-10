Karakoç'un acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Teyar Karakoç'un kayınvalidesi, Karakoç Grup Yönetim Kurulu üyesi Harun Karakoç'un annesi vefat etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Teyar Karakoç'un kayınvalidesi, Karakoç Grup Yönetim Kurulu üyesi Harun Karakoç'un annesi vefat etti.
Umre dönüşünde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde önceki gün hayata gözlerini yuman 8 çocuk annesi Hezar Karakoç aile mezarlığına defnedildi. MHP eski Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Teyar Karakoç'un kayınvalidesi ve Karakoç Grup Yönetim Kurulu üyesi Harun Karakoç'un annesi Hezar Karakoç için Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bulunan Bedüüzzaman Camii'nde taziye kuruldu.