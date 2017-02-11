11.02.2017 18:34:39

'Karakalem' dergisinin ilk sayısı çıktı

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanarak ilk sayısı basılan 'Karakalem' dergisi, fakülte desteğiyle yayımlanan ilk öğrenci dergisi oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanarak ilk sayısı basılan 'Karakalem' dergisi, fakülte desteğiyle yayımlanan ilk öğrenci dergisi oldu.Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından içeriği oluşturulan 'Karakalem' dergisinin ilk sayısı yayımlandı. Dergi, üniversite öğrencileri tarafından hazırlanıp fakülte yönetiminin desteği ve öğretim elemanlarının gözetimiyle yayımlanan ilk dergi oldu. Bu kapsamda, öğrencilerin mezun olması durumunda da derginin yayın hayatına devam etmesi ve uzun soluklu bir yayın olması amaçlanıyor.Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice dergiye verdikleri destek ile üniversitelerin öznesi öğrencilere olan inançlarını ortaya koyduklarını söyledi. Dekan Delice, "Üniversite, hoca merkezli salt ders verilen eğitim kurumları gibi görünse de gerçekte değişik etkileşim ortamlarının da hakim olduğu üst bir eğitim kurumudur. Usta-çırak yani öğretim elamanı-öğrenci ilişkisini hatta öğrencilerin kendi aralarındaki etkileşimi sağlamak, en kalıcı bilgilerin oluşmasında yardımcı olacaktır. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize olan güvenimiz ve öğrencilerimizin bir ruh taşıdığına olan inancımızla verdiğimiz destek amacına ulaşacaktır. Ortaya çıkan yayın, Türk eğitim sistemine katkı sağladığı gibi uzun soluklu bir yayın olacağı temennisiyle tarihi bir vesika niteliği taşıyacaktır" dedi.Derginin ilk sayısında Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin yazdığı deneme, şiir, makale, hikâye, uyarlama ve kitap tanıtımları yer aldı. Ayrıca dergide, mesleğinin 47'inci yılında Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ile edebiyat üzerine yapılan bir röportaja da yer verildi.İkinci sayısı önümüzdeki günlerde yayınlanacak dergide Türk edebiyatı ve düşünce hayatının özgün isimlerinden Nuri Pakdil ile söyleşiye yer verilecek.