SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
10.05.2017 23:34:05

Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak

İbrahim Karagül, “ABD'nin ülkemizin güney sınırı boyunca bir koridor inşa etmeye çalışması, hiçbir şekilde Suriye meselesiyle ilgili değildir.' dedi.

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, ABD'nin istediği “koridor”un Türkiye'yi kuşatma planı olduğunu söyledi.

İbrahim Karagül, “O koridor bir ‘kuşatma planı'dır ve ‘B Planı' toptan müdahaledir!” başlıklı yazısında, “ABD ile Türkiye yıllardır müttefiktir ama Washington yönetimi Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha da artırıcı uygulamalar yapmaktadır. Bir şekilde dolaylı yoldan tehdit etmektedir. Adeta ‘düşman ülke' muamelesi yapmakta ama siyasi dil olarak bunu reddetmektedir. Öyleyse, ilişkilerin eski haline gelmesi için, ABD'nin Türkiye'ye ciddi güvenceler vermesi bir zarurettir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'NİN PARÇALANMA SÜRECİNİN ALTYAPISI”

“ABD yönetiminin, PKK/PYD'ye verdiği ‘sınırsız' destek, terör örgütü üzerinden Suriye'nin parçalanmasına yol açacak planlar uygulaması, ülkemizin güney sınırı boyunca bir koridor inşa etmeye çalışması, hiçbir şekilde Suriye meselesiyle ilgili değildir. Bunu biliyoruz” diyen İbrahim Karagül yazısını şöyle sürdürdü:

“Bu bir terör meselesi de değildir, bunu da biliyoruz. Bu, Suriye'nin parçalanması, Suriye üzerinden Türkiye'nin parçalanma sürecinin altyapısının oluşturulmasıdır. Bu coğrafyanın şehir devletlerine, kimlik eksenli bölünmelere hazırlanması projesidir ve bütün bölgeyi tehdit etmektedir. Türkiye kadar S. Arabistan'ı ve İran'ı da parçalayacak bir süreçtir. Öyleyse, sadece PKK meselesi, terör meselesi değil konumuz. ABD yönetimi, bir NATO ülkesine karşı bu niyetlerini artık gizleyemez hale gelmişse, konuşmanın, pazarlığın, tartışmanın, tavır almanın, ortaklığın anlamı değişmektedir.”

“TÜRKİYE ONA GÖRE POZİSYON ALACAKTIR”

İbrahim Karagül, “Türkiye, ABD ile ilişkilerini geliştirme konusunda ısrarcıdır. Bu konuda yaklaşımı apaçık ortadadır. Buna rağmen, Türkiye'ye güvence verme yerine, oyalama taktikleri devam ederse, Türkiye oyunu görecektir. Irak işgali sonrası oyalama taktiklerinin benzerinin Suriye'de yürütülmesi, bu politikanın ‘içeriden' pazarlanması önümüzdeki en büyük tehlikelerden biridir. Türkiye bunu görüyor, görecek ve ona göre pozisyon alacaktır” değerlendirmesini yaptı.

“Peki Türkiye'nin “B Planı” var mı?” sorusunu yönelten Karagül şöyle devam etti:

“BUNU ÇILGIN BULANLARA TEK BİR ŞEY SÖYLEYEYİM”

“Yeni bir dünya kurulmaktadır. Bu dünya çok dar merkez ülkeler arasındaki güç hesaplaşmasına göre biçim alacaktır. ABD bu ülkelerin en önemlisi ama sadece bir tanesidir. Terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye ayar vermeye kalkışılmasına Türkiye teslim olmayacaktır.

ABD ordusu PKK üzerinden Türkiye'yi tehdit etme pozisyonunu devam ettirirse Türkiye ne yapacak? “B Planı” var mıdır ve nedir? Bildiğim tek bir şey var: O koridor Türkiye'yi kuşatma planıdır. Başarılı olması durumunda etkisi bu yüzyıl boyu devam edecektir. Terör meselesi, PKK meselesi de değildir. Bir harita meselesi, Türkiye'yi boğma meselesidir.

Hiçbir siyasi amaç, ortaklık, ilişki bu tehditten daha ciddi değildir. Hiçbir plan ya da proje, o hesabın üstünde değildir, olamaz. Hiçbir siyasi amaç da o projeyi Türkiye'ye kabul ettiremez. Bunu kabul ettirmeye, normalleştirmeye dönük her girişim bu ülkenin geleceğini tehlikeyle atar.

ABD, PKK/PYD konusunda ikna edilemezse geriye tek bir plan kalır. O da Suriye sınırı boyunca en az dört bölgeden tereddütsüz müdahale etmektir.

Bunu çılgın bulanlara tek bir şey söyleyeyim:

Türkiye'nin geleceği her şeyin üstündedir. Bedeli ne olursa olsun. Bunu bugün yapmazsak gelecekte hiç yapamayacağız, zorunlu haritaya mahkum olacağız..”

    YORUM YAZ
Türkiye ilk kanser ilacına kavuşuyor
Türkiye ilk kanser ilacına kavuşuyor
Uluduağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü doktorları, kolon kanserinin tedavisinde yeni bir bileşik bulundu.
10.05.2017 23:09:13
Adalet Bakanlığı heyetinden ABD'de sürpriz görüşme
Adalet Bakanlığı heyetinden ABD'de sürpriz görüşme
Bozdağ ile birlikte ABD'ye gelen Adalet Bakanlığı heyeti, Amerikalı muhataplarıyla Gülen'in iadesine ilişkin 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
10.05.2017 22:57:48
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu, ITF tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada Hırvat rakibi Vrljic'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
10.05.2017 22:25:58
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan minibüs, 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu.
10.05.2017 22:03:46
Gaziantepspor pes etmiyor
Gaziantepspor pes etmiyor
Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilince düşme hattının üzerinde Kayserispor ile puan farkı 7'ye çıkan Gaziantepspor, ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edecek.
10.05.2017 21:54:26
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da bir iş yerinde yapılan aramada 342 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
10.05.2017 21:34:05
Başsavcının makam aracına kamyon çarptı
Başsavcının makam aracına kamyon çarptı
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde olduğu makam aracına kamyon çarptı.
10.05.2017 20:56:28
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
Hollande'dan giderayak 'PYD' hamlesi
Hollande'dan giderayak 'PYD' hamlesi
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Le Pen cephesinde çatlak!
Le Pen cephesinde çatlak!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları