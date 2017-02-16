17.02.2017 08:45:20

Karaer; 'Türkiye'nin geleceği için ötekileştirmeden 'Evet' diyeceğiz'

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Türkiye'nin geleceği için anayasa değişikliği referandumunun önemine işaret ederek; 'Ötekileştirmeden 'Evet' diyeceğiz' dedi.

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Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Türkiye'nin geleceği için anayasa değişikliği referandumunun önemine işaret ederek; "Ötekileştirmeden 'Evet' diyeceğiz" dedi.Anayasa değişikliği sürecinde kutuplaşmalara yol açmadan ve ötekileştirmeden haklı gerekçelerin anlatılması gerektiğine vurgu yapan Baki Karaer, Türkiye ve milletin geleceği için referandumda 'Evet' diyeceklerini belirterek; "Memur-Sen ve Sağlık-Sen ailesi 18 Şubat tarihi itibariyle sahaya çıkarak ve kendi 'Evet' gerekçemizi ortaya koymaya başlayacak. Bizler bu ülkenin en zor dönemlerinden hep inisiyatif aldık, elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Kutuplaşma ve kamplaşmaya sebep olmadan, kimseyi ötekileştirmeden kişisel görüş, ideolojilerimizi bir kenara bırakarak sadece ülkemiz için çalışacağız. Bu ülkenin geleceği için hep kapı kapı, ev ev dolaşıp, farklı düşüncedeki arkadaşlarımızı ikna ederek millet iradesinin sandığa yansımasını sağlayacağız. Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde Sağlık-Sen ailesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız" diye konuştu.Sağlık-Sen'in sürece katkı sunmak için çalışacağını kaydeden Karaer, "Amacımız millet iradesinin sandıklara yansıması, ekonomik ve siyasi belirsizlikleri sona erdirecek yeni bir dönemin başlaması. Kişilere göre değil anayasa ve yasalarla teminat altına alınan bir yönetim sisteminin hayata geçmesi için çalışacağız. Halkın tercihleriyle sandıktan çıkacak sonuç, demokrasinin gereği, hepimizin tartışmasız kabul etmesi gereken bir sonuçtur. Referandum süreci ülkenin geleceği için önemli ancak kamu görevlilerinin haklı talep ve beklentilerinin de ötelenmemesi gerekiyor. Özellikle yıpranma payının bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıması, kadro beklentilerinin karşılanması, performans sisteminin değiştirilmesi gibi konuların da takipçisi olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.