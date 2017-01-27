27.01.2017 13:31:56

Karael'den 'Cazibe Merkezleri Programı' sevinci

Van Demirciler-Tornacılar-Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Cazibe Merkezleri Programının ülkemiz adına alınmış çok olumlu bir karar olduğunu söyledi.

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Van Demirciler-Tornacılar-Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Cazibe Merkezleri Programının ülkemiz adına alınmış çok olumlu bir karar olduğunu söyledi.Açıklamalarda bulunan İdris Karael, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Cazibe Merkezleri Programının ülke genelinde büyük heyecan oluşturduğunu söyledi. Cazibe Merkezleri Programının özellikle bölgenin kalkınması adına sevindirici olduğunu dile getiren Karael, "İlimize ve bölgemize yatırım yapmayı düşünen, ancak ekonomik ve parasal imkânları olmayanlara büyük bir fırsat ve şanstır. Yatırım yapmak, istihdama katkı sunmak isteyen yatırımcıların önü böylelikle açılmış oldu. Ciddi, yerli ve milli yatırımcının önününde hiçbir engel kalmadı. Şimdi şeker var, un var, yağ var, helvayı yapacak ve çalışacak elemanlar istihdam edilecek. Bu devrim niteliğinde sayılan ekonomik fırsatla dolandırıcılık yapma niyetinde olanlara fırsat verilmemelidir. Gerçekten yatırım yapacak olanlar için mükemmel, çok iyi ve güzel bir fırsat. Yatırım yapmak isteyen herkes bu fırsatları iyi değerlendirmelidir" dedi."Van'ı sermayesi ile terk edenler, bu proje ile geri gelerek doğdukları ve büyüdükleri, servet kazandıkları bu topraklara vefa borçlarını ödemelerinin tam zamanıdır" diyen Karael, "Özellikle ilimizin Cazibe Merkezi Programının tam merkezinde olması, Van ilimiz ve insanlarımız için büyük bir avantajdır. Yatırımcılar bunu çok iyi değerlendirilmeli diye düşünüyoruz. Bu da yapılacak makine temini, teçhizat ve diğer masrafların yerli malı olarak tercih edilmesi, piyasalara can suyu ve yaşama umudu olacak. İmalatçı, üretken esnaf ve tüccarlarımız para kazanacak, bu tam anlamıyla milli yatırım ve kalkınma seferberliğidir. Bu ekonomik destek programı ile 23 ilde 20 milyarlık bir yatırım yapılacak. Yaklaşık 100 - 150 bin kişi istihdam edilecek. Devletin tüm imkânlarının iyi niyetle yatırımcının hizmetine sunulmasıyla, kaynakların iyi niyetle ve verimli kullanılmasıyla ülkemiz ekonomide yeniden büyüyecek. Bu projeden dolayı başta Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve şahsında tüm hükümet bakanlarına Van esnaf sanatkârları adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu nedenle beyin ve sermaye göçü tersine ivedilikle başlayacaktır" diye konuştu.Cazibe Merkezleri Programının ülkemiz adına alınmış çok olumlu bir karar olduğunun altını çizen Karael, "30 lira yatırımcı, 70 lira ise devlet destek verecek. Ülkemizin imkân ve kaynakları en verimli şekilde halkımızın ve yatırımcının hizmetine sunulacaktır. Bu yatırım programının amacı doğrultusunda yürütülmesi için tüm yatırımcılar kollarını sıvayıp bu imkânları iyi değerlendirip, ülkemiz adına fırsata çevirmelidir. Cazibe Merkezleri Programının en önemli sonucu, bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltmak olacaktır. Batıya olan göç ortadan kalkacak, binlerce insanımıza kalıcı iş imkânı verilecek olması açısından da önemli bir proje olarak görüyor ve destekliyoruz. Terörden zarar gören herkesin ve ilimizde yaşayan insanlarımızın ve yatırımcının yüzü yeniden gülecektir" şeklinde konuştu.