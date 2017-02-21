21.02.2017 15:59:24

Karaduman 'Kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kazanımlarını tek tek anlatacağız'

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili halk oylaması sürecine ilişkin çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili halk oylaması sürecine ilişkin çalışmalar hakkında bilgiler verdi.AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili halk oylaması sürecini kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kazanımlarını tek tek anlatacağız dedi.Son sözü milletin söyleyeceğini ifade eden Karaduman, "Ülkemizde yönetim krizlerine son verecek, koalisyon sancılarını sona erdirecek şekilde olacaktır. Bizler bu süreçte kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kazanımlarını tek tek anlatacağız. Ülkemiz üzerinde sürekli olarak yaşanan 'darbe tehditlerinin' ortadan kaldırılabilmesinin yolu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden geçmektedir. Yeni düzenlemeyle Hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluşacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyiş sağlanacaktır. Hükümetler güçlenecek ve kalıcı siyasi istikrar ile bürokrasi azalacak, büyüme hızlanacaktır. Bizler istiyoruz ki devletin gerçek sahibi millet olsun. Yönetimde çift başlılık ortadan kalksın. Meclis ve hükümet gerçek anlamda ayrılmış olsun. Meclis ve hükümeti, her ikisini de millet seçsin ve denetlesin. Bu sistemle birlikte Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e insin. Biz istiyoruz ki güçlü Türkiye olsun. Daha pek çok kazanımları var. Bunların hepsini parti ayrımı yapmaksızın tüm seçmenlerimize anlatacağız. Biz en doğrusunu anlatacağız. Halkımız da en doğru kararı verecektir. Ancak bazı siyasetçilerimizin de niyetinin doğrunun peşinden gitmek değil kafaları bulandırmak olduğunu görüyoruz."Bizim derdimiz güçlü Türkiye"Hedeflerinin kim iktidara gelirse gelsin darbecilerin tehditlerine boyun eğmek zorunda kalmadan hizmet yapmasını sağlayacak bir başlangıca imza atmak olduğunu söyleyen Karaduman, "Hedefimiz 16 Nisan'daki halk oylaması ile darbeler dönemini tamamen geride bırakacak ve ülkemizde kim iktidara gelirse gelsin darbecilerin tehditlerine boyun eğmek zorunda kalmadan hizmet yapmasını sağlayacak bir başlangıca imza atmak. Bu yolda tüm vatandaşlarımıza en doğrusunu anlatacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ortaya koyduğu Milli Mücadele Ruhunu daha da güçlendirecek, bizleri birbirimize daha fazla kenetleyecek düzenleme için en güzel kararı milletimiz verecektir."