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Karadeniz derbisi Yeşilgiresun Belediyespor'un
04.02.2017 22:38:00

Karadeniz derbisi Yeşilgiresun Belediyespor'un

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor evinde konuk ettiği Trabzonspor Medical Park'ı normal süresi 70-70 biten maçta 81-80 mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor evinde konuk ettiği Trabzonspor Medical Park'ı normal süresi 70-70 biten maçta 81-80 mağlup etti.

Maçın arıdan her iki takımın koçu değerlendirmelerde bulundu.

Yeşilgiresun Belediyespor'un Başantrenörü Aleksadar Trifunovic 3 maç cezalı olduğu için Yeşilgiresun Belediyespor'un başında maça Yardımcı Antrenör Dorde Sian çıktı.

Maçın değerlendirmesini yapan Dorde Sian, oyuncularının sahada iyi savaştığını söyledi. Oyuncularını mücadeleden ötürü tebrik ettiğini belirten Sian, "Bizim oyuncuları tebrik ederim çok iyi savaştılar. Trabzon'u da tebrik ederim çünkü onlar da çok iyi mücadele ettiler. Ledo döndüğünden beri bir de koçumuz cezalı onsuz da ilk maçımız. Öncelikle hedeflerimizi biliyoruz herkese kanıtladık iyi bir takımız çok iyi çalışıyoruz ve hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapacağız. Taraftarlara özellikle çok teşekkür ederim, çünkü onlar burada olmasalar belki maçı kazanamazdık, onlar maçı buraya kadar getirdi" dedi.

Trabzonspor Medical Park Cephesi

Maçın değerlendirmesini yapan bordo-mavili takımın koçu Sergey Bazarevich, zor bir deplasman maçına çıktıklarını söyledi. Bazarevich, "Bizim için zor bir haftaydı ve zor bir maç olacağı hafta ortasından itibaren gözüküyordu çünkü ana oyun kurucumuz Gutierrez sakatlandı ondan bu maçta faydalanamadık. Gutierrez'in oynadığı 9 maçın 6'sını kazanmayı başardı bizim için çok önemli bir oyuncu. Dolu bir salonda zor bir deplasmanda oynadık tabi ki maç içinde bazı hatalar yaptık, faul atışlarını sokmamız gerekiyordu ama kabul etmeliyiz ki maç içinde bazı garip kararlar da vardı" ifadelerini kullandı.

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