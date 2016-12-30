30.12.2016 10:42:38

Karadeniz'de dev dalgalar 10 tekneye zarar verdi

Dün geceden beri etkili olan fırtına ve dev dalgalar nedeniyle Akçakoca Balıkçı Barınağı tam bir savaş alanına döndü. Fırtına nedeniyle 10 tekne zarar gördü.

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Dün geceden beri etkili olan fırtına ve dev dalgalar nedeniyle Akçakoca Balıkçı Barınağı tam bir savaş alanına döndü. Fırtına nedeniyle 10 tekne zarar gördü.Karadeniz'de fırtına etkili oluyor. Dün geceden bu yana süren fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Akçakoca Balıkçı Barınağına sığınan 5 tekne dev dalgalar yüzünden batarken 5 tekne ise kullanılmaz hale geldi. Ahşap iskele de fırtınanın şiddetine ve dalgaların gücüne dayanamayarak parçalandı. Yaz sezonunda barınak içerisine kurulan lunaparktan geriye kalan gondol ve diğer malzemelerin de büyük hasar gördü. Balıkçılar, dün gece gözlerinin önünde bir çok teknenin battığını bir çok teknenin de birbirlerine çarparak parçalandığını söylediler.