02.05.2017 22:04:56

Karadeniz'de 3 ölü yunus bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 2 yunus ölüsü bulunurken, bir yavru yunus da kıyıya vurdu.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 2 yunus ölüsü bulunurken, bir yavru yunus da kıyıya vurdu.Kdz. Ereğli'nin yaklaşık 200 metre açığında 2 büyük yunus ölüsüne rastlanırken, bir yavru yunus da kıyıya vurdu. Yunusların yaralandıkları ve ardından ölümlerin gerçekleştiği iddia edilirken, vatandaşlar konunun araştırılmasını istedi. Sahilde balık tutan vatandaşlar yunusların balıkçıların ağlarına takılarak yaralanmış olabileceklerini iddia etti. Vatandaşlar bir gün önce açıkta yüzen yunusları gördüklerini ifade etti.