Karadeniz Bölgesi'nin ilk diyet restoranı Trabzon'da açıldı.

Karadeniz Bölgesi'nin ilk diyet restoranı Trabzon'da açıldı.Atatürk Alanı'nda hizmete giren diyet restoranının diyetisyenliğini ve restoran müdürlüğü yapan Büşra Dokuz, konsept olarak Karadeniz'de tek olduklarını belirterek gelen müşterilerin önce ön yargılı davrandıklarını ancak menüyü gördükten sonra fikirlerinin bir anda değiştiğini söyledi. Beslenmede yanlış bilinenleri doğruya çevirdiklerini belirten Dokuz, "Buraya gelenler diyet başlığını gördüklerinde ön yargıyla kapılıyor. 'Aç kalacağız, yağsız tuzsuz yemek yiyeceğiz, tadı tuzu yoktur nasıl bir şeydir' acaba diyor. Ancak tabağı önlerine koyduğumuz anda bize bunun bize kilo aldırmayacağından eminmisiniz diye soruyorlar. Çünkü önlerine sunduğumuz tabak hem dolu hem de lezzetli. Biz sadece yanlış bilinenleri doğruya çeviriyoruz. Biz burada yemeğin yağını ölçüyoruz, Bir yemekten almamız gereken yağ miktarı 5 gramsa biz 5 gram kullanıyoruz. Tuz miktarı ne kadarsa o kadar kullanıyoruz. Kişileri sınırlamıyoruz. Tüm bunlara rağmen masasına da tuz ve yağ bırakıyoruz. Biz olması gereken gibi pişiriyoruz. Kişi diyet yapsa da gelebilir diyet yapmasa da buraya gelebilir" dedi."Buraya gelenler diyet yemekle karşılaşmıyor sadece sağlıklı yemekle karşılaşıyor" diyen Dokuz "Kızartma yerine fırınlanmış patates kullanıyoruz. Kızartma et yerine ızgara et ile karşılaşıyor. Böylece bilindik tatları sağlıklı bir şekilde pişirildiği için kişinin diyet yapmasına kesinlikle gerek yok. Hatta burada sağlıklı hamburger bile var. Mutfağımızdan tereyağ eksik olmaz, bir çok yemeğimizde tereyağ var. İlla kilolu olmanıza gerek yok ideal kilonuz olsanız da ben hem lezzetli beslenmek istiyorum hem de tıka basa doymak istiyorum ama doğru bir şekilde beslenmek istiyorum. Karbonhidratımı doğru, yağımı doğru oranda almak istiyorum diyen herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.Restoranda mutfak şefi olarak çalışan Emre Murat da "Müşterilerimiz ilk geldiklerinde korkularla geliyorlar. Ancak tabakları önlerine koyduğumuzda çok memnun olduklarını görüyoruz. Çünkü standartın üstünde bir uygulama yapıyoruz. Normalde dışarıda etlerimiz 160 gramla sınırlı kalırken biz 200 gram olarak kullanıyoruz. İlk bakışta insanlar gözüyle doyuyor daha sonra lezzetle beraber iştahları daha da çok açılıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde yiyorlar. Bizim farkımız, mutfaklarda fritöz kullanılırken bizde yok. Her şey haşlama, fırın ve ızgara" diye konuştu.Restorana gelen müşteriler de diyet menüsünden memnun olduklarını belirterek lezzet olarak da damak tadına hitap ettiğini söylediler.