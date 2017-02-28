28.02.2017 23:44:32

Karadavi'nin oğluna 5 yıl hapis

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin oğlu Abdurrahman el-Karadavi, eski yargıç Şerabi ve gazeteci Arabi, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mısır'da farklı suçlamalarla yargılanan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin oğlu Abdurrahman el-Karadavi, eski yargıç Velid eş-Şerabi ve gazeteci Ayat Arabi'nin 5'er yıl, 22 kişinin de 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Kahire'nin doğusundaki Yeni Kahire Ceza Mahkemesi, "milli güvenliği tehdit eden yalan haberler yaymak" suçlamasıyla gıyabi yargıladığı Karadavi, eski yargıç Şerabi ve gazeteci Arabi'yi 5'er yıl hapis ve kamu hizmeti cezası ile 30'ar dolar para cezasına çarptırdı.



Sanıklar, "yalan haberler yaymak, ülkenin çıkarlarına zarar vermek, barış ve güvenliği tehlikeye atmak ve halkı devlet kurumlarına karşı kışkırtmak" gibi çeşitli suçlamalarla itham ediliyor.



Darbe karşıtı 22 kişi 15'er yıl hapis cezası aldı



Sanıkların avukatı Cevdet Azb, Şarkiyye'deki Bilbeys Ceza Mahkemesinde "şiddete teşvik" suçlamasıyla gıyabi yargılanan 37 sanıktan 22'sinin 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldığını, 15'inin ise delil yetersizliğinden beraat ettiğini söyledi.



Azb, gıyabında yargılanan sanıkların teslim olduktan ya da yakalandıktan sonra yeniden yargılanacağını kaydetti.



Kararlara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.



Abdurrahman el-Karadavi, daha önce kendisine verilen ilk hapis cezasının ardından yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaların "asılsız ve uydurma" olduğunu söylemişti.



Karadavi, Mısır'da Dokki Ceza Mahkemesi'nde "ülke güvenliğini tehdit eden yalan haber yaymak" suçundan gıyabında verilen 3 yıl hapis cezasıyla ilgili, "Bunlar suçlama değil uydurma. Benim ne zaman programa çıktığımı öğrenme zahmetine bile katlanmadılar. Ben söyledikleri zamanda konuşmadım ve sözü geçen program da yoktu, o dönem söz konusu kanalda 'Uzak Mısır' ismiyle bir program yoktu. Bu program geçen nisan ayında başladı ve ramazan ayında sona erdi." ifadesini kullanmıştı.



Abdurrahman el-Karadavi, geçen 21 Temmuz'da yurt dışından yayın yapan El-Vatan radyo kanalındaki açıklamalarından dolayı "devlet kurumlarına karşı kışkırtıcı söylemlerde bulunmak, yönetim karşıtı eylem çağrısı yapmak, cumhurbaşkanıyla alay etmek, ülkede kaos yaratmak için fitne çıkarmak" suçlamalarıyla yargıya sevk edilmişti.



Hakkında yakalama kararı bulunan Karadavi, Mısır'da askeri darbeyle görevinden alınan ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de yargılandığı "yargıya hakaret" davasından yargılanıyor.