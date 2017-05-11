11.05.2017 13:36:18

Karadağ Türk yatırımcıları bekliyor

Karadağ'da yatırım yapan Hexagon'un kurucu ortaklarından Hakan Aksu, fırsatları değerlendirmek üzere Türk yatırımcılara Karadağ'a yatırım yapma çağrısında bulundu

Karadağ'da yetkili Türk şirketi Hexagon'un kurucu ortaklarından Hakan Aksu, yatırım fırsatlarından bahsederek, Türk yatırımcıları Karadağ'a davet etti.

Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hakan Aksu, Hexagon'un Karadağ'ın çalışma ve oturum izni konusunda tek yetkili şirketi olduğunu, ülkenin gelişen ekonomisini ve Türk şirketlerini bekleyen yatırım fırsatlarını anlattı.

Aksu, Karadağ'ın, Avrupa'nın en genç ülkesi olduğunu, yatırım fırsatlarının birçok yabancı yatırımcının ilgisini çektiğini ancak Karadağlıların özellikle Türkiye'den gelecek yatırımcıları beklediğini söyledi.

Karadağ'ın son 4 yılda yüzde 25 büyüdüğünü ifade eden Aksu, 2019'da Avrupa Birliği'ne tam üye olmasının beklendiğini kaydetti.

Aksu, Karadağ'ın geçtiğimiz aylarda NATO üyesi de olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Karadağ'ın sanayisi yok, bu yüzden turizm potansiyeli çok fazla. Bağımsızlığı kazandıktan sonra bu ülkeye ilk THY uçtu. Türkiye'nin yaklaşımlarından dolayı Türk insanına karşı çok hoşgörülüler. Turizmin keşfedilmeyi bekleyen cenneti. Birçok yer UNESCO'nun koruması altında. Yılda 630 kruise gemisi geliyor. Türkiye'den tanınmış şirketler yatırım yapıyorlar. Sırpça'nın farklı bir lehçesi ve İngilizce dili konuşuluyor. Hukuk sistemi Kopenhag kriterleri seviyesinde. Yatırımcılara yönelik ülkede çok ciddi destek var. Türk turist sayısı son üç senede arttı."

Aksu, Karadağ'ın şu an için Türk vatandaşlarına vize uygulamadığını ancak AB üyesi olduktan sonra Schengen vizesi uygulanacağını belirterek, Hexagon'un 55 milyon euroluk yatırımla ülkenin en büyük üçüncü yatırımını gerçekleştirdiğini söyledi.