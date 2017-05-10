10.05.2017 17:35:02

Karadağ Cumhurbaşkanı Vujanovic: 'Türkiye ile işbirliğinde sıçrama yaşanacak'

Resmi temaslar için Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ile bir araya geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Resmi temaslar için Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ile bir araya geldi.Karadağ Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Vujanovic, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecinde güçlü desteğinden ötürü Bakan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu. Vujanovic, Karadağ'ın NATO'ya üyeliği ile birlikte Türkiye ve Karadağ arasındaki işbirliğinde bir sıçrama yaşanacağını söyledi.İki ülke arasındaki münasebetlerin ekonomi başta olmak üzere birçok sahada geliştirilmesini arzu ettiklerini vurgulayan Vujanovic, bu sebeple Ziraat Bankası'nın Karadağ'a açılmasının büyük önem arz ettiğini ve bunun Türkiye ile ekonomik ortaklığı teşvik edeceğini söyledi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) da Karadağ'da 150'den fazla projeye imza attığını ifade eden Vujanovic, kurumun istihdama katkı sağlayacak 20 yeni proje daha planladığına dikkat çekti.Karadağ'ın NATO'ya üyeliğinin Türkiye için de büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ikili ilişkilerin daha fazla geliştirilebilmesi için büyük potansiyel bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir zamanda Karadağ'ı ziyaret edeceğini de haber verdi.