11.02.2017 14:47:20

Karaciğer Nakli Enstitüsü YÖK Dergisinde

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından çıkarılan Yüksek Öğretim Dergisi'nde yer aldı.

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İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından çıkarılan Yüksek Öğretim Dergisi'nde yer aldı.Üç ayda bir çıkarılan derginin üçüncü sayısında 'İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü' başlığı altında, dünyada, Türkiye'de ve İnönü Üniversitesi'nde ilk karaciğer naklinin yapılması süreçlerine yer verildi.İnönü Üniversitesi'nde ilk karaciğer nakli fikrinin 1996 yılında ortaya çıktığı ve ilk naklin 7 Mart 2002 yılında kadavradan yapıldığının aktarıldığı dergide, Türkiye'nin organ nakli konusunda geldiği nokta, Avrupa ve Türkiye'de en fazla karaciğer naklinin İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde yapıldığı dile getiriliyor.