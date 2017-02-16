17.02.2017 08:48:53

Karacasu Kaymakamı 2 günde 4 mahalleyi ziyaret etti

Karacasu'da göreve başladığı günden bu yana mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, iki günde 4 mahalleyi ziyaret edip onlarca vatandaşla bir araya geldi.

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Karacasu'da göreve başladığı günden bu yana mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, iki günde 4 mahalleyi ziyaret edip onlarca vatandaşla bir araya geldi.Küçükdağlı ve Cuma Mahallerini ziyaret eden Büyüknalçacı Küçükdağlı mahallesinde Ali Ekber Kurtoğlu'nu, Cuma Mahallesinde Kamil Kaptan'ı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam onların dertlerini dinleyip bir sorunları olduğunda kendisine iletmelerini istedi.Nargedik Mahallesini ziyaret eden Kaymakam Büyüknalçacı'ya burada İlçe Jandarma Komutanı Okan Öztürk, İlçe Müftüsü Murat Han Aksoy, SYDV Müdürü Mustafa Geçmez eşlik etti. Kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam onların sorunlarını dinledi. Kaymakam Büyüknalçacı Yenice mahallesinde ise Mustafa Erdem, Kamil Kaptan ve Ahmet Güney'i ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam bir sorunları olduğunda kendisine iletilmesini istedi.